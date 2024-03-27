Битва за парту. Кого в Барнауле возьмут в первый класс сразу, а кому придется подождать — разбор altapress.ru

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Как пройдет зачисление в первые классы 2024 года?

Наталья Михальчук заявила, что в этом году не будет серьезных изменений в работе приемной кампании.

Как в прошлом году, зачисление в первые классы пройдет в два этапа. Первый стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период школы будут зачислять детей, которые проживают на территории, закрепленной за школой. А также ребят, имеющих право первоочередного, внеочередного и преимущественного приема.

В течение трех дней после завершения приема документов школа издаст приказ о зачислении.

Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября, до заполнения всех свободных мест в школах. Учреждения будут зачислять детей, независимо от места проживания и имеющихся льгот, в порядке очередности.