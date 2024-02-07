Строгать беспилотники и шить 3D-макеты. Чему будут учить школьников на новых уроках труда

С 1 сентября уже этого года в расписании уроков начальной и основной школы появится новый предмет «Труд (технология)», который заменит существующий предмет «Технология». Труд будет состоять из пяти образовательных блоков, а уроки станут одинаковы для мальчиков и для девочек. Подробнее — в нашем материале.

Труд для всех

От старого названия в минпросвещения решили не отказываться, но при этом сделать акцент на пользе труда для детей. Поэтому новый предмет будет называться «Труд (технология)».

В школы вернутся традиционные уроки слесарного дела, шитья, готовки и другие, связанные с «приобретением базовых навыков работы с разными материалами». При этом в программу включат элементы профориентации.

«Урок труда - яркий пример того, как ценный опыт советской школы можно наполнить новым смыслом, исходя из современных реалий, актуального запроса общества», — заявил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Школьники. Школа. Анна Зайкова

Делить уроки на занятия для мальчиков и для девочек, как раньше, больше не будут. Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева сообщила, что они должны быть доступны одинаково для всех детей. «К примеру, если мальчик захочет, он тоже мог бы научиться готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион. И так же с девочками», — заявила Васильева.

Как делить класс на подгруппы для занятий, будет решать школа вместе с родителями.

Новые уроки труда будут состоять из нескольких образовательных модулей. Учебные программы составят с учетом востребованных на рынке труда профессий, сообщили в ведомстве.

Художник, рисование СС0

Поделки из картона

В начальных классах труд состоит из четырех модулей: «Технологии, профессии и производства», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии» и «Технологии ручной обработки материалов». Последний блок хоть и звучит сложно, на деле же школьники будут по-прежнему работать с бумагой, картоном, тканью, пластиком, поролоном и т.д.

Уроку «Труд (технология)» в начальной школе отведено 135 часов: по 34 часа в год в каждом классе, с первого по четвертый. Занятия будут проходить один раз в неделю.

Рисование. СС0

Что важнее — готовка или черчение

В средней школе труду выделили больше времени - 272 учебных часа. При этом в 5, 6, 7 классах - по 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 и 9 классах - по 34 часа в год (1 час в неделю).

Увеличилось и число образовательных направлений. В предмет включили «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».

Эти пять модулей будут обязательны для прохождения на уроке труда. При этом мнения депутатов насчет важности каждого из направлений расходятся. Так депутат Госдумы Сергей Колунов заявил «Известиям», что он отдает предпочтение именно первому модулю:

«Акцент должен быть сделан на блоке «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», который и подразумевает традиционный труд, работу руками».

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Татьяна Васильева же призывает обратить внимание на черчении и графической грамоте, которые, по ее мнению, особенно востребованы на рынке труда:

«Черчение и все, что с ним связано, усилено, получает и дополнительные часы, и дополнительное содержание. В программе это будет отражено, и самое главное - получит связку с профориентацией и миром профессий».

Устройства БПЛА и животноводство

Помимо утвержденных направлений, Минпросвещения допускает разработку дополнительных блоков на уровне региона, в зависимости от его потребностей. На выбор предложены «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии».

«Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий, с учетом реалий конкретного региона. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули», — добавил Сергей Кравцов.

Коровы. Скот. unsplash.com

Также ТАСС недавно заявил, что появится отдельный модуль, посвященный технологиям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как в военных, так и в промышленных целях.

«Управление БПЛА - это все, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, с технологиями в сельском хозяйстве, в транспорте, в логистике», — отметила Татьяна Васильева.

А кто будет учить?

При таком разнообразии образовательных направлений эксперты опасаются, что одного учителя на предмет может не хватить. Слишком разные навыки потребуются от преподавателя: от 3D-моделирования до приготовления блюд.

Родители учеников боятся, что дети получат очень поверхностное представление о каждом из модулей.

Депутаты отвечают на это, что будет вестись переподготовка учителей, а также насыщение школ необходимой инфраструктурой и методикой для преподавания.

«Федеральная программа будет утверждена до 1 июня, к этому времени должны уже быть готовы и курсы по повышению квалификации учителей», — отметили на круглом столе в Госдуме.

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