А ты готов? Как показало себя «Движение первых», ставшее современной пионерией

Уже год в России существует и ширится новое Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Оно стало аналогом современной пионерии, возрожденной спустя более 30 лет после прекращения ее деятельности. Каких результатов удалось добиться за это время и как движение показало себя в Алтайском крае – в нашем материале.

Немного истории

Вопреки названию, «Движение первых» было далеко не первым детским движением после советской пионерии. Одной из попыток возродить традиции стало Российское движение школьников (РДШ) в 2015 году.

Членами новой пионерии в цвете триколора могли стать все школьники старше 8 лет. Как и их коллеги прошлого, они ходили в специальной форме - красно-сине-белый галстук на шее и белоснежная футболка с логотипом в виде трех пересекающихся кругов цвета российского флага.

Участники работали в рамках четырех направлений: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направления. Как правило, дети не были строго прикреплены к одному направлению и могли работать сразу в нескольких. Школьники ездили на слеты и организовывали их сами, участвовали во всероссийских конкурсах и флешмобах, помогали школе.

Российское движение школьников Telegram-канал "За гранью Воспитания" Российское движение школьников Telegram-канал "За гранью Воспитания"

Собрать всех вместе

Но в 2022 году в апреле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" 12-летняя Диана Красовская из Севастополя предложила президенту РФ Владимиру Путина создать новое движение, которые бы объединяло все детские направления. Конечно, РДШ охватывало большую часть из них, однако некоторые по-прежнему существовали обособленно, например «Юнармия» и недавно появившееся «Большая перемена».

Президенту идея понравилась, и через месяц вышел законопроект о создании нового российского движения детей и молодежи (РДДМ), который был внесен в Госдуму 19 мая 2022 года - символично в день 100-летия пионерии. 14 июля того же года Владимир Путин подписал федеральный закон «О российском движении детей и молодежи».

Организаторы движения заявили, что их основная цель — создать возможности для самореализации детей. Дополнительными важными задачами стали патриотическое воспитание и прививание правильных ценностей. Главой наблюдательного совета нового движения стал президент России. Он же своим указом назначил председателя правления организации - замминистра образования и науки Григория Гурова.

Как и в РДШ, членство в новом движении — абсолютно добровольное, в него могут вступить дети от 6 до 18 лет. При этом авторы идеи надеялись, что в него войдут как можно больше детей. Собственно, так оно и получилось - за минувший год к движению присоединились более 4 млн школьников.

Диана Красовская на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Скриншот YouTube

Быть первым

Но вот с названием новой организации возникли проблемы. С ним так долго не могли определиться, что по итогу первый съезд с 18 по 20 декабря прошел с рабочим названием — Российское движение детей и молодежи.

Изначально предполагалось, что организация будет называться «Большая перемена», как и одноименный фестиваль. Однако в итоге депутаты решили передать инициативу в руки детям, чтобы они сами выбрали название. Было предложено более 7 тыс. вариантов, среди которых были «Пионеры», «Будущее России», «Патриоты», «Юная Россия», «Российское движение детей и молодежи», «Имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Движение школьников и молодежи».

По итогу школьники выбрали название «Движение первых». За него проголосовали 1278 человек и только 7 оказались против.

«Движение первых» объединило 49 молодежных и общественных организаций, в том числе, в него вошли "Юнармия", "Большая перемена" и Российское движение школьников.

Движение первых Telegram-канал "Движение первых"

Направлений в новом движении оказалось в три раза больше, чем в РДШ. Помимо медиа, волонтерства и военной деятельности, в него вошли направления «здоровый образ жизни», «культура и искусство», «туризм», «дипломатия», «наука» и многие другие.

Как у современных пионеров, у «первых» появился свой девиз и своя миссия: "Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми".

«Движение» также охватило почти весь Алтайский край. В этом году было открыто 62 местных отделения, почти 60 тыс. детей приняли участие в события и 25 тысяч ребят стали «первыми», заявил губернатор региона Виктор Томенко на конференции регионального отделения «Движения» и Координационного совета.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Алтайского края Ирина Рыбина подчеркнула, что всего в крае было открыто 700 первичных отделений РДДМ.

"Движение Первых" в Алтайском крае Telegram-канал "Движение Первых | Алтайский край"

Взмахнуть крыльями

Появились в РДДМ и свои «октябрята» - «Орлята России». Направление с созвучным названием было создано специально для учеников начальной школы. Таким образом детям будут помогать вовлечься в жизнь школы и наладить общение со сверстниками и учителями в первые годы обучения.

Ирина Николенко, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Алтайском крае, подчеркнула, что посвящения в «орлята» проходят по всему краю. В 2022 году, когда регион только присоединился к проекту, в движение вступили 1,8 тыс. участников. Но спустя год «орлятами» стали уже 44 тыс. учеников начальных классов.

«Этот проект уникален тем, что он основан на методиках традиционной школы воспитания, одна из которых – коллективно-творческая деятельность. Ребята вместе с классным руководителем учатся и проходят определенные стадии своего развития», - отмечает Ирина Николенко.

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае» Фото: Елена Таратун

В программу «Орлята России» включены два направления. Первое отвечает за учебу и воспитание детей. В течение года школьники проходят семь треков, которые объясняют такие понятия, как Родина, семья, команда, природа, познание и здоровье.

Второе направление направлено на организацию летнего отдыха. Сюда входят программы пришкольных и региональных лагерей, а также всероссийских детских центров. Каждый ученик может участвовать в конкурсе и поехать на специальную смену «Содружество орлят России» в ВДЦ «Орленок».

«Более того, на региональную и федеральную смену может поехать не только один ребенок, но и весь класс вместе с классным руководителем и наставниками», - расскаЗЫВАЕТ Ирина Николенко.

Дети. Школа. pixabay.com.

Переходная ступенька

Кроме «Орлят России» в рамках «Движения» разработали отдельную программу для пятиклассников - «Я, ты, он, она – вместе целая страна». Она направлена на адаптацию учеников, которые покинули родной классный кабинет начальной школы, и помогает им стать чуточку взрослее.

«Это логическое продолжение «Орлят». Программа служит переходной ступенькой перед вступлением в большое «Движение первых», - объясняет Ирина Николенко.

Лариса Пономарева, муниципальный координатор проекта в Поспелихинском районе, заявила, что в их районе в программе участвуют все ученики четырех школ и 15 филиалов.