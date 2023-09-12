Обязательная профориентация. Как детям будут помогать найти работу еще со школы

В новом учебном году в школах ввели обязательные занятия по профориентации для учеников с 6 по 11 класс. Они разработаны в рамках единой модели профессиональной ориентации (профминимума). Рассказываем, как ученикам будут помогать определиться с будущей специальностью прямо со школьной скамьи.

Подготовка будущих кадров

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что в стране наблюдается острая нехватка рабочих кадров. Глава страны заявил, что за ближайшие пять лет необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

В связи с этим особое внимание уделили профориентации в школах. Разработали специальный профминимум - универсальный набор практик, инструментов, материалов и документов, которые регламентируют и описывают профориентационную деятельность школ. Он был введен во все образовательные учреждения страны с нового учебного года.

Программа предполагает работу с детьми на уроках и дополнительную деятельность, которая будет проходить в рамках курса «Россия — мои горизонты». Занятия ведет педагогический работник, назначенный руководством. Это может быть один из учителей, психолог или классный руководитель.

«Федеральная программа «Россия — мои горизонты» направлена на ознакомление школьников с миром профессий и специальностей и особенностями федерального и регионального рынка труда», - указано на сайте программы.

Дети. Школа. pixabay.com.

Все по уровням

Программа поделена на три разных уровня: базовый, основной и продвинутый. Каждый регион может выбрать для школ любой из них.

Уровни включают в себя обязательные занятия на уроках, дополнительную деятельность курса «Россия — мои горизонты» и работу с родителями учеников.

Базовый уровень рассчитан на 40 часов работы с детьми: 4 часа составляет урочная деятельность, 34 часа — внеурочные занятия и два часа — работа с родителями учеников.

Основной уровень предполагает 60 академических часов. В нем больше времени выделено на уроки по профориентации - всего 9 часов. А также отведено 12 часов на занятия по практико-ориентированному модулю и 3 часа — на дополнительное образование.

И третий, самый объемный уровень, продвинутый— 80 часов. Урочная деятельность здесь занимает 11 часов, а работа с родителями — 4 часа. Увеличено время занятий по практико-ориентированному модулю до 18 часов. А также учитывается время профессионального обучения или в профильных классах — 10 часов.

Школа. Учеба. СС0.

Погружение в профессию каждый четверг

Урочная деятельность рассчитана на 4-11 часов в зависимости от уровня профминимума. На общеобразовательных уроках учителя должны рассказывать о значимости предмета в разных профессиях. Например, какую роль играет математика в профессии веб-разработчика или английский язык - для переводчика.

Курс «Россия — мои горизонты» рассчитан только на 34 часа. Каждое занятие посвящено определенной теме и проходит по четвергам. Первый урок состоялся 7 сентября и был посвящен знакомству с проектом. Ученикам 6-7 классов объяснили важность выбора профессии. А со старшеклассникам обсудили экономическую ситуацию в стране и рынок труда.

Следующее занятие «Открой свое будущее (введение в профориентацию)» пройдет 14 сентября. Школьников познакомят с различными специальностями и помогут определиться с профессиональными интересами. Подробный календарь занятий представлен на сайте проекта.

Работа с родителями учеников предполагает тематические собрания. Также в сентябре и феврале пройдут всероссийские родительские собрания от Минобрнауки, участие в которых можно будет принять онлайн.