Бийчанин, которому скоро исполнится 60 лет, впервые столкнулся с судебным разбирательством из-за своего увлечения холодным оружием. Он самостоятельно изготовил нож и меч. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мужчина давно интересовался японским и мексиканским холодным оружием, и когда у него появилась возможность, он решил создать несколько экземпляров самостоятельно.

Для этого он использовал металлический лист, который обработал с помощью болгарки и наждака, придал ему изогнутую форму, заточил, а рукоять сделал из эпоксидной смолы. Так в доме, где он жил со своей матерью и ее сожителем, появилась японская катана — меч для ближнего боя.

Затем по тому же принципу мужчина создал нож кукри — мексиканское оружие, которое экспертиза отнесла к мачете.

В семье отношения были напряженными, и после очередной ссоры на мужчину заявили правоохранителям, сообщив, что у него есть оружие: ножи, пистолет, топор и даже арбалет со стрелами.

Отмечается, что дома действительно нашли нож и меч, которые изъяли.

Дело дошло до суда. Мужчине назначили исправительные работы на год. Однако наказание свели к условному. Мачете и катану уничтожили как опасные вещдоки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина подпольно делал и продавал холодное оружие.

Самое важное - в нашем Telegram-канале