Мужчина давно интересовался японским и мексиканским холодным оружием, и когда у него появилась возможность, он решил создать несколько экземпляров самостоятельно.
Для этого он использовал металлический лист, который обработал с помощью болгарки и наждака, придал ему изогнутую форму, заточил, а рукоять сделал из эпоксидной смолы. Так в доме, где он жил со своей матерью и ее сожителем, появилась японская катана — меч для ближнего боя.
Затем по тому же принципу мужчина создал нож кукри — мексиканское оружие, которое экспертиза отнесла к мачете.
В семье отношения были напряженными, и после очередной ссоры на мужчину заявили правоохранителям, сообщив, что у него есть оружие: ножи, пистолет, топор и даже арбалет со стрелами.
Отмечается, что дома действительно нашли нож и меч, которые изъяли.
Дело дошло до суда. Мужчине назначили исправительные работы на год. Однако наказание свели к условному. Мачете и катану уничтожили как опасные вещдоки.
Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина подпольно делал и продавал холодное оружие.
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