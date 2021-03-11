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Жизнь

В Барнауле разыскивают мужчину в маске, неуверенно похитившего детские санки

В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали видео с мужчиной, который заприметил в подъезде детские санки и немного раздумывал, прежде чем их похитить.

Мужчина украл детские санки. Барнаул.
Мужчина украл детские санки. Барнаул.
кадр из видео.

Судя по видео, «санки исчезают в полдень» 10 марта — в доме № 226 по улице Антона Петрова.

«Помогите установить личность человека. Из второго подъезда неизвестный похитил детские санки», — говорится в сообщении.

Преступление «против счастливого и веселого детства» попало на камеру наблюдения, установленную в подъезде.


На кадрах мужчина спускается по лестнице и при выходе из подъезда замечает санки, которые оставили под лестничным маршем.

Неизвестный выходит, но останавливается в раздумиях. В этот момент в дом заходит женщина.

Мужчина подождал, когда ненужный свидетель уедет на лифте, и зашел обратно в подъезд, где некоторое время вел себя неуверенно — примерялся взглядом к санкам и теребил рюкзачок.

Судя по всему, желание заиметь чужие детские санки перевесило чувство вероятной ответственности перед законом. Мужчина забрал добычу и «укатился» в неизвестном направлении.

Ранее в Алтайском крае внук украл у деда старинную мутоновую шубу, чтобы подарить любимой девушке из села.

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