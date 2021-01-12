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Жизнь

Внук украл у деда старинную мутоновую шубу, чтобы подарить девушке из алтайского села

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который у своего деда украл мутоновую шубу, сообщает региональное МВД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел в Родинском районе в селе Степной Кучук. 75-летний владелец шубы поведал, что ее похитили, когда он у родственников отмечал новогодние праздники.

«Пока пожилой мужчина отсутствовал, его 30-летний внук взломал замок жилища и украл женскую мутоновую шубу, которую хотел подарить своей подруге», — рассказали в ведомстве.

Задержанный родственник признал свою вину и вернул ценный предмет. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за кражу «семейной реликвии».

Ранее жительница Бийска украла норковую шубу стоимостью более 100 тыс. рублей, когда выходила из кафе.

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