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Россияне массово скупают валенки, и эксперты предположили, почему

Представители интернет-магазина Wildberries сообщили ТАСС о росте спроса на валенки, галоши и шубы в первую неделю 2021 года. Самыми активными покупателями валенок стали жители Московского региона.

Выставка валенок в ГХМАК.
Выставка валенок в ГХМАК.
Олег Богданов

По данным ритейлера, с 1 по 7 января по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках.

В Wildberries считают, что повышенный интерес москвичей к валенкам связан с тем, что люди проводят новогодние каникулы за городом, а «валенки позволяют более комфортно передвигаться по заснеженной территории». В целом же рост популярности валенок, по мнению ритейлера, связан с более снежной и холодной зимой.

Продажи шуб с 1 по 7 января 2021 года на Wildberries, выросли в 1,8 раза. Хит сезона — «шубы-чебурашки», их продажи в первую неделю января взлетели в 4,2 раза.

Пару месяцев назад россияне бросились скупать медицинские гаджеты — продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями.

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