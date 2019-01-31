Так и не нашли дорогую шубу, пропавшую вместе с картиной в Третьяковке

До сих пор не нашли женскую шубу, которая пропала из Третьяковской галереи 27 января, одновременно с похищением картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает « Интерфакс ».

Шубу похитили у посетительницы 1971 года рождения. Она утверждает, что сдала шубу в гардероб, однако не смогла получить ее по номерку обратно, так как работники гардероба сказали ей, что шубы нет. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.

В полиции не смогли уточнить, связаны ли между собой похищение картины и пропажа шубы, пишет bfm.ru.

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Мужчина, которого приняли за музейного сотрудника, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел. Полотно удалось обнаружить по горячим следам и вернуть в музей.