Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
72

Так и не нашли дорогую шубу, пропавшую вместе с картиной в Третьяковке

До сих пор не нашли женскую шубу, которая пропала из Третьяковской галереи 27 января, одновременно с похищением картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает «Интерфакс».

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Шубу похитили у посетительницы 1971 года рождения. Она утверждает, что сдала шубу в гардероб, однако не смогла получить ее по номерку обратно, так как работники гардероба сказали ей, что шубы нет. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.

В полиции не смогли уточнить, связаны ли между собой похищение картины и пропажа шубы, пишет bfm.ru.

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Мужчина, которого приняли за музейного сотрудника, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел. Полотно удалось обнаружить по горячим следам и вернуть в музей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость