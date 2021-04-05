Сибирские гопники избили «не такого, как все» парня. СК разыскивает смелую бригаду

В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту группового избиения молодого человека, сообщает региональный СК.

Нападение произошло в Прокопьевске в начале апреля — об этом сообщили в паблике «Инцидент Кузбасс».

Подростки остановили молодого человека «неформального вида» и потребовали вытащить серьгу из мочки уха.

«Что за фигня-то? Сережку выкинул быстрее. Я тебя сейчас обоссу. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?» — окружили парня сибирские гопники и после непродолжительного разговора начали бить руками и ногами.

Конфликт произошел на автобусной остановке. Несколько очевидцев попытались оттащить бригаду от разгневавшего их сверстника.

В соцсетях возмутились произошедшим. По мнению жителей, «в 21 веке каждый имеет свободу выбора, но молодые люди из Прокопьевска считают иначе».

«По данному факту проводится доследственная проверка. Предстоит установить, какой вред здоровью был причинен подростку, проанализировать причины и условия, способствовавшие конфликтному поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

Ранее в Новосибирске девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки.