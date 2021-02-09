Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки на горке в Новосибирске

В Новосибирске девочка попала в больницу после избиения детьми на ледяной горке, пишет «КП-Новосибирск».

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Об инциденте сообщила мама девочки в паблике «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск». Она обратилась к подписчикам в поисках очевидцев.

«Трое мальчиков-подростков избили, испинали девочку. Прошу, отзовитесь, не останьтесь равнодушным, у нас у всех дети. Возможно, кто-то видел, проходил мимо, либо где-то слышал», — написала она.

Как отмечает издание, нападение произошло 31 января. Девочка одна пошла покататься на горке. Предположительно, конфликт произошел из-за очереди на горку.

Санки. Зима.
Санки. Зима.
Михаил Хаустов

«Повалили на снег втроем и начали пинать так сильно, что дочка притворилась мертвой, чтобы больше не били. Я не знаю, сколько она там пролежала так. Пришла домой вся в слезах, избитая, мы вызвали скорую помощь», — рассказала женщина.

Ребенка госпитализировали в отделение травматологии детской горбольницы — было подозрение на травму позвоночника и сотрясение головного мозга.

Обследование показало, что у девочки многочисленные ушибы и синяки. Кроме того, как отметила ее мать, ребенок «сильно пострадал психологически».

Полиция выявила круг детей, которые в этот день были на горке. Директор школы, рядом с которой произошла драка, также пообещал разобраться.

Ранее сообщали про жителя микрорайона Ключ-Камышенское плато, который ставит капканы на зайцев в парке, где гуляют дети с родителями.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость