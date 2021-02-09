Девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки на горке в Новосибирске

Об инциденте сообщила мама девочки в паблике «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск». Она обратилась к подписчикам в поисках очевидцев.
«Трое мальчиков-подростков избили, испинали девочку. Прошу, отзовитесь, не останьтесь равнодушным, у нас у всех дети. Возможно, кто-то видел, проходил мимо, либо где-то слышал», — написала она.
Как отмечает издание, нападение произошло 31 января. Девочка одна пошла покататься на горке. Предположительно, конфликт произошел из-за очереди на горку.
«Повалили на снег втроем и начали пинать так сильно, что дочка притворилась мертвой, чтобы больше не били. Я не знаю, сколько она там пролежала так. Пришла домой вся в слезах, избитая, мы вызвали скорую помощь», — рассказала женщина.
Ребенка госпитализировали в отделение травматологии детской горбольницы — было подозрение на травму позвоночника и сотрясение головного мозга.
Обследование показало, что у девочки многочисленные ушибы и синяки. Кроме того, как отметила ее мать, ребенок «сильно пострадал психологически».
Полиция выявила круг детей, которые в этот день были на горке. Директор школы, рядом с которой произошла драка, также пообещал разобраться.
Ранее сообщали про жителя микрорайона Ключ-Камышенское плато, который ставит капканы на зайцев в парке, где гуляют дети с родителями.