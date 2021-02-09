Девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки на горке в Новосибирске

В Новосибирске девочка попала в больницу после избиения детьми на ледяной горке, пишет « КП-Новосибирск ».

Об инциденте сообщила мама девочки в паблике «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск». Она обратилась к подписчикам в поисках очевидцев.

«Трое мальчиков-подростков избили, испинали девочку. Прошу, отзовитесь, не останьтесь равнодушным, у нас у всех дети. Возможно, кто-то видел, проходил мимо, либо где-то слышал», — написала она.

Как отмечает издание, нападение произошло 31 января. Девочка одна пошла покататься на горке. Предположительно, конфликт произошел из-за очереди на горку.

Санки. Зима. Михаил Хаустов

«Повалили на снег втроем и начали пинать так сильно, что дочка притворилась мертвой, чтобы больше не били. Я не знаю, сколько она там пролежала так. Пришла домой вся в слезах, избитая, мы вызвали скорую помощь», — рассказала женщина.

Ребенка госпитализировали в отделение травматологии детской горбольницы — было подозрение на травму позвоночника и сотрясение головного мозга.

Обследование показало, что у девочки многочисленные ушибы и синяки. Кроме того, как отметила ее мать, ребенок «сильно пострадал психологически».

Полиция выявила круг детей, которые в этот день были на горке. Директор школы, рядом с которой произошла драка, также пообещал разобраться.

Ранее сообщали про жителя микрорайона Ключ-Камышенское плато, который ставит капканы на зайцев в парке, где гуляют дети с родителями.