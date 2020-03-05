Сибиряк ставит капканы на зайцев «в парке», где гуляют родители с детьми

В Новосибирске житель микрорайона Ключ-Камышенское плато во время прогулок с собакой обнаружил в лесополосе разбросанную капусту и капканы, пишет Om1.ru .

На местном телеканале «СТС-мир» рассказали, что небольшой лесой массив между жилыми домами и промышленной зоной пользуется большой популярностью у жителей.

По территории гуляют с детьми, катаются на снегоходах, проводят досуг. Здесь же водятся зайцы.

Местный житель во время одной из прогулок нашел взведенный капкан с разбросанной рядом капустой. Мужчина деактивировал найденные поблизости капканы и забрал домой.

Примечательно, что на следующий день на снегу кто-то оставил послание с угрозой: «Поймаю, убью!».

В полиции отметили, что размещение капканов в черте города запрещено. Однако и забирать их с собой не рекомендуют, лучше сразу на место вызвать правоохранителей.