Сибиряк ставит капканы на зайцев «в парке», где гуляют родители с детьми

На местном телеканале «СТС-мир» рассказали, что небольшой лесой массив между жилыми домами и промышленной зоной пользуется большой популярностью у жителей.
По территории гуляют с детьми, катаются на снегоходах, проводят досуг. Здесь же водятся зайцы.
Местный житель во время одной из прогулок нашел взведенный капкан с разбросанной рядом капустой. Мужчина деактивировал найденные поблизости капканы и забрал домой.
Примечательно, что на следующий день на снегу кто-то оставил послание с угрозой: «Поймаю, убью!».
В полиции отметили, что размещение капканов в черте города запрещено. Однако и забирать их с собой не рекомендуют, лучше сразу на место вызвать правоохранителей.