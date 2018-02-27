Почему именно Барнаул стал столицей Алтайского края 270 лет назад

Канцелярия горного начальства — это не помещение с вывеской на двери, а коллегиальный орган, куда входил главный командир заводов и два его заместителя — вершина управления горнозаводским производством. Почему же выбор был сделан именно в пользу Барнаула?

Хорошая логистика

Сначала сереброплавильных заводов было два — Колыванский и Барнаульский. Оба они были основаны еще Акинфием Демидовым, но 1 мая 1747 года взяты в казну по приказу императрицы Елизаветы Петровны.

Алтайское серебро, как и все драгоценные металлы, производимые в империи, поступало на Санкт-Петербургский монетный двор. Первенец алтайской металлургии Колыванский завод производил только штейны – полуфабрикаты серебряной плавки. Их доставляли на Барнаульский завод, где и получалось серебро.

В окрестностях Колыванского завода находились все рудники. Но Барнаульский завод стоял на крупной реке, да еще и поблизости от Московского тракта, соединявшего Сибирь с Европейской Россией. Выгодное с точки зрения производственной логистики географическое положение предопределило будущее Барнаула как административного центра. Но не только это.

Началось с монеты

В 1763 году Колыванский завод пришлось закрыть из-за истощения лесов непрерывными порубками в течение 35 лет. А год спустя на реке Касмале началось строительство нового сереброплавильного завода.

Главный заводской командир Андрей Порошин назвал его Павловским в честь наследника престола Павла Петровича, будущего императора Павла I.

Поскольку руды Алтая были скорее медными и серебросодержащими, то помимо серебра попутно получалась медь, причем в огромных количествах, с которыми не знали, что делать. Наконец, в 1763 году по императорскому указу было приказано чеканить из нее монеты. И Порошину предстояло решить, на каком заводе устроить монетный двор.

Выбор места для завода

Постройки Колыванского завода к тому времени сильно обветшали, Барнаульский завод был недавно переоборудован под "умножительную" выплавку серебра, а плотина Павловского завода показалась Порошину маловодной.

Тогда он решил строить медеплавильный завод на новом месте. Поскольку после строительства Павловского предприятия на правобережье Оби уже не было удобных мест, было отыскано несколько участков на левом берегу — реках Ине и Каракане.

Но Порошин все же предпочел реку Нижний Сузун. Там-то с 1764 году одновременно с Павловским заводам началось строительство Сузунского медеплавильного завода. А при нем монетного двора, который выпустил в 1766 году первую монету - ее называли "колыванской".

Кандидаты на столичность: Сузун и Павловск

Мог ли стать столицей Сузун? Очевидно, нет. Сузунский завод плавил медь. А главными заводскими работами считалась именно выплавка серебра, на разливе которого в изложницы был обязан присутствовать главный заводской командир. Именно поэтому Сузунское предприятие не могло стать главным.

Между тем, столицей региона мог стать и Павловск.

Архивные документы свидетельствуют: канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства в составе главного заводского командира и двух его заместителей летом 1764 года непрерывно курсировала между Барнаулом, Павловском и Сузуном. Производственных вопросов возникало более чем достаточно в связи со строительством заводских плотин, корпусов плавильных фабрик, возведением печей и т. д.

Однако Порошин полагал: из-за истощения бора Барнаульский завод рано или поздно будет закрыт по примеру Колыванского. Поэтому он даже хотел перенести главные заводские работы на Павловский завод и вообще сделать его главным предприятием. Так что у Павловска появился исторический шанс стать столицей Алтайского края. Но вмешалась Екатерина II.

Как мы знаем, Екатерина II так и не уступила престол Павлу I до самой своей смерти. Она вряд ли была бы против превращения Павловского завода в главный. Но на Алтае никто не решился бы на перенос столицы, поскольку между императрицей и наследником престола существовали натянутые отношения, которые со временем только ухудшались.

Впрочем, вряд ли эти перипетии престолонаследия в далекой столице окончательно решили судьбу будущей столицы Алтая. В спор Барнаула и Павловска вмешалась Обь: Барнаульский завод стоял на крупной судоходной реке, а Павловск — нет.

Прикоснитесь к истории

Так или иначе, постоянным местом пребывания канцелярии горного начальства, начиная с 27 февраля 1748 года так и остался Барнаульский завод. Он был самым крупным в империи, а Алтай — российским и европейским лидером в производстве серебра.

Сначала канцелярия Колывано-Воскресенских заводов находилась в специально выстроенном деревянном здании. Но затем было выстроено кирпичное двухэтажное, под куполом. Здание это сохранилось до нашего времени и находится по адресу ул. Ползунова, 41. Проходя мимо, прикоснитесь к его стене ладонью: отсюда вышла столица Алтайского края…

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Современные административные и экономические центры также выросли из рабочих поселков вокруг Павловского, Змеиногорского и Локтевского сереброплавильных заводов, Сузунского медеплавильного двора (современная Новосибирская обл.) и т.д. Но это все районные центры.

И только Барнаул благодаря большому заводу (и расположению на крупной водной артерии) стал административным центром всего края. Сереброплавильное производство на Алтае действовало 150 лет, а в 1896–1897 годах из-за резкого падения мировых цен на серебро заводы закрыли. Но столичный статус Барнаула уже давно не вызывал сомнений.

Старинный завод сохранился только в Барнауле. Это не просто отдельные здания, а целый комплекс сооружений, которые нужно сохранить, реставрировать, потому что Ты здесь родился, Город, здесь твоя Колыбель… Конечно, человек не может вечно находиться в колыбели. Но отношение к ней должно быть соответствующим.