Астрономы в панике: гибрид кометы и астероида бороздит по просторам Солнечной системы

Астрономы бьются в догадках о происхождении странного космического объекта, открытого 16 лет назад.

Небесное тело, задокументированное как 2005 QN173 (248370), циркулирует по поясу астероидов Солнечной системы, обладая при этом свойствами кометы.

Объект под действием сублимации льда имеет след из газа и пыли, присущий кометам, но вращается по «стабильной» астероидной орбите внутри орбиты Юпитера.

Хвост астероида-гибрида растянулся на 720 тыс. км, сказано в работе астрофизиков, опубликованной порталом arXiv.org.

Ученые добавили 2005 QN173 в список комет Главного пояса, о которых на сегодняшний день не известно почти ничего, пишет «Росбалт».

По одной из гипотез, эти полукометы-полуастероиды служили поставщиками воды на Землю в далеком прошлом — когда наша планета только зарождалась.

Ранее необычную вспышку на Земле сфотографировали с МКС. Французский астронавт Тома Песке поделился снимком редкого явления в земной атмосфере.

Из космоса вспышка может напомнить взрыв атомной бомбы но, на самом деле, на Земле ее, скорее всего, почти никто не заметил.

Космос. unsplash.com

Излучение

В верхней атмосфере между облаками и ионосферой, на высоте 10−70 километров, наблюдаются кратковременные (длительностью от одной до сотен миллисекунд) вспышки электромагнитного излучения. Их излучение происходит в широком спектральном диапазоне, от видимого света до ультрафиолета и, иногда, гамма излучения.

Размер вспышки достигает десятков и сотен километров. Считается, что это особый тип молнии, характерный для верхних слоев атмосферы, представляющий собой светящуюся плазму, которую продуцирует электрический ток.

Ранее астрофотограф потратил четыре ночи на Алтае ради эффектной панорамы туманности. Теперь он соединяет десятки кадров воедино, чтобы получить панораму.