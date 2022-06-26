26 июня
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Выбирать друзей по запаху. Ученые рассказали о необычном эксперименте

Команда ученых из Института Вейцмана в Израиле изучала влияние запахов на дружеские связи. Оказалось, что люди охотнее общаются с теми, кто пахнет так же, как они. Доказали это с помощью нескольких экспериментов, сообщает «Нож».

Дружба. Друзья.
Дружба. Друзья.
unsplash.com

Сначала исследователи проанализировали запахи добровольцев. Они выбрали пары близких друзей одного пола, чья дружба, по их словам, развивалась очень быстро. Кроме этого ученые взяли образцы запаха у контрольной группы незнакомых друг другу людей. Анализ показал, что между запахами друзей много общего.

В дополнительном эксперименте исследователи попробовали предположить на основе запахов, как будет развиваться общение ранее незнакомых друг с другом людей. Добровольцев разбили на пары и попросили немного пообщаться, а позже уточнили, понравился ли собеседник и смогли бы они с ним дружить.

В 71% случаев предсказания ученых оказывались правдивы: пары незнакомцев с похожими запахами хорошо оценивали друг друга.

«Люди полагаются на другие, гораздо более важные сигналы при принятии социальных решений, но результаты нашего исследования показывают, что наш нос играет в этом большую роль, чем считалось ранее», — говорят исследователи.

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