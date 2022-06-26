Выбирать друзей по запаху. Ученые рассказали о необычном эксперименте

Сначала исследователи проанализировали запахи добровольцев. Они выбрали пары близких друзей одного пола, чья дружба, по их словам, развивалась очень быстро. Кроме этого ученые взяли образцы запаха у контрольной группы незнакомых друг другу людей. Анализ показал, что между запахами друзей много общего.
В дополнительном эксперименте исследователи попробовали предположить на основе запахов, как будет развиваться общение ранее незнакомых друг с другом людей. Добровольцев разбили на пары и попросили немного пообщаться, а позже уточнили, понравился ли собеседник и смогли бы они с ним дружить.
В 71% случаев предсказания ученых оказывались правдивы: пары незнакомцев с похожими запахами хорошо оценивали друг друга.
«Люди полагаются на другие, гораздо более важные сигналы при принятии социальных решений, но результаты нашего исследования показывают, что наш нос играет в этом большую роль, чем считалось ранее», — говорят исследователи.