Связь тысячелетий. В Алтайском крае снимают фильм о «колыбели человечества»

Началась работа над документальным фильмом о Денисовой пещере. Все лето съемочная группа во главе с алтайским режиссером Владимиром Кузнецовым будет кадр за кадром исследовать историю нашумевшей находки — фрагмента пальца денисовского человека — и многих других, сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

Первые кадры документального фильма «Колыбель человечества» уже отсняли в Сибирском институте археологии и этнографии. Сценарий, подготовленный совместно с учеными СО РАН, поможет зрителям узнать как можно больше о сенсационных находках мирового значения, найденных в Денисовой пещере.

На изготовление фильма Владимир Кузнецов получил президентский грант — 1,7 млн рублей.

Владимир Кузнецов,

режиссер , член союза кинематографистов России:

Еще в 80-е годы, будучи студентом ВГИК, я увидел брошюру, посвященную ценным археологическим раскопкам в Солонешенском районе на Алтае. Больше десяти лет спустя впервые побывал в окрестностях Денисовой пещеры, и уже тогда изумился тому, как нам повезло: иметь у себя столь значительный археологический памятник. Но еще больше меня поразило, что в России нет ни одного полноценного документального фильма об этом объекте и его истории.

Авторы фильма надеются сформировать в умах зрителей ощущение связи 300-тысячелетней истории первобытного человека на Алтае и 300-летней истории освоения региона Российской империей, их проекций на семейную историю сегодняшних жителей Алтая. По задумке, лента может послужить развитию образовательного туризма в регионе.

Анатолий Деревянко , директор Института археологии и этнографии СО РАН. «Курорт Белокуриха».

В ожидании премьеры можно пересмотреть еще один документальный фильм о денисовском человеке от другого алтайского режиссера — доцента кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Елизаветы Мансковой.

Картина рассказывает об археологических исследованиях трех алтайских пещер — Денисовой, Чагырской и Страшной. Как контактировали три разных подвида древних людей, чем отличались их культуры, в каком климате они жили, какие социальные и охотничьи стратегии выбирали и почему в итоге из трех подвидов гоминин остался на планете только один? На эти и многие другие вопросы пытаются найти ответ ученые.