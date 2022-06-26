МВД определило, каким оружием можно обороняться, а каким нельзя

Согласно действующему российскому законодательству, к оружию самообороны относится огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.

Как отмечено в приказе, травматическое и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь механизма для бесшумной стрельбы или выстрелов очередями. Также оно должно образовывать на стреляных гильзах следы, достаточные для идентификации, магазин не должен быть рассчитан на 10 и более патронов. Оружие обязательно должно быть промаркировано.

Также травматическое оружие не может быть изготовлено из боевого ручного стрелкового или служебного огнестрельного, в том числе списанного или снятого с учета. Оно не должно иметь конструкцию, которая могла бы позволить без необратимых изменений производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели. Аналогичные требования предусматриваются для газовых пистолетов и револьверов.

«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ, должны иметь маркировочные обозначения, нанесенные на изделие, а также наименование слезоточивого или раздражающего вещества, нанесенное на резервуары для его снаряжения», — сообщается в приказе.

Электрошокеры также должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера.

Приказ вступает в силу 29 июня 2022 года.