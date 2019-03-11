Эксперты назвали привычки и болезни, способствующие уменьшению мозга

Ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что некоторое болезни и привычки вызывают преждевременное старение мозга, а также способствуют уменьшению количества серого вещества, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpress .

Специалисты выяснили, что отрицательно на мозг влияют курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет.

Всего в исследовании участвовали больше 9 тысяч человек в возрасте от 44 до 79 лет. Как показали результаты магнитно-резонансной томографии, эти четыре фактора приводили к уменьшению объема клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров, а также ухудшалось состояние белого вещества — пучков аксонов, длинных отростков нервных клеток.

Среди испытуемых были те, чей объем мозга сокращался на 3% по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. В том числе, оказались затронутыми области мозга, в которых обычно наблюдаются изменения при болезни Альцгеймера.

Напомним, ранее итальянские ученые выявили четыре признака, с помощью которых можно на ранней стадии понять, что у человека ухудшается здоровье. Исследователи рассказали, что при их проявлениях нужно показаться медикам и начать обследование, чтобы вовремя начать лечение.