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12 марта
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Эксперты назвали привычки и болезни, способствующие уменьшению мозга

Ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что некоторое болезни и привычки вызывают преждевременное старение мозга, а также способствуют уменьшению количества серого вещества, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpress.

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

Специалисты выяснили, что отрицательно на мозг влияют курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет.

Всего в исследовании участвовали больше 9 тысяч человек в возрасте от 44 до 79 лет. Как показали результаты магнитно-резонансной томографии, эти четыре фактора приводили к уменьшению объема клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров, а также ухудшалось состояние белого вещества — пучков аксонов, длинных отростков нервных клеток.

Среди испытуемых были те, чей объем мозга сокращался на 3% по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. В том числе, оказались затронутыми области мозга, в которых обычно наблюдаются изменения при болезни Альцгеймера.

Напомним, ранее итальянские ученые выявили четыре признака, с помощью которых можно на ранней стадии понять, что у человека ухудшается здоровье. Исследователи рассказали, что при их проявлениях нужно показаться медикам и начать обследование, чтобы вовремя начать лечение.

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