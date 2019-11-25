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Эксперты назвали пять простых компонентов долгой и здоровой жизни

Российские ученые выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны. Для этого эксперты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России провели многофакторный анализ, пишет «Российская газета».

Фрукты
Фрукты
СС0

О пяти компонентах долгой и здоровой жизни рассказала директор института Оксана Драпкина. Первым в списке стоит отказ от курения. Вторым эксперты назвали нормальную физическую активность, около одного часа ходьбы каждый день.

Третий компонент — осторожность с солью, нельзя ей злоупотреблять. Важно не досаливать, желательно убрать солонки со столов. Четвертый — достаточное потребление овощей и фруктов — 400 граммов в сутки. Наконец, пятый компонент — отказ от злопутотребления алкоголем.

По мнению ученых, соблюдение этих простых правил позволит сохранить здоровье.

Напомним, ранее врачи назвали самое безопасное растительное масло. Многие масла содержат трнсжиры, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору этого продукта.

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