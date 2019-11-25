Эксперты назвали пять простых компонентов долгой и здоровой жизни

О пяти компонентах долгой и здоровой жизни рассказала директор института Оксана Драпкина. Первым в списке стоит отказ от курения. Вторым эксперты назвали нормальную физическую активность, около одного часа ходьбы каждый день.

Третий компонент — осторожность с солью, нельзя ей злоупотреблять. Важно не досаливать, желательно убрать солонки со столов. Четвертый — достаточное потребление овощей и фруктов — 400 граммов в сутки. Наконец, пятый компонент — отказ от злопутотребления алкоголем.

По мнению ученых, соблюдение этих простых правил позволит сохранить здоровье.

Напомним, ранее врачи назвали самое безопасное растительное масло. Многие масла содержат трнсжиры, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору этого продукта.