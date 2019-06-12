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Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Ученые из Канады призвали не злоупотреблять витамином D. Они считают, что его прием без медицинских показаний приводит к разрушению почек, пишут «Известия» со ссылкой на журнал CMAJ.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Эксперты заинтересовались случаем, произошедшим с 54-летним канадцем, который обратился к врачам с жалобами на самочувствие.

Первоначальные анализы не выявили у мужчины никаких патологий, но при более подробном обследовании специалисты обнаружили в крови канадца высокие дозы кальция и паратирина (гормон, способствующий его выводу). Врачи вспомнили, что-то же самое может происходить при приеме больших количеств витамина D.

Позже выяснилось, что пациент принимал витамин по совету знакомого уже три года. Однако обострение случилось во время отдыха, когда мужчина стал много времени проводить на пляже, где из-за солнца дозы витамина D в его организме значительно возросли.

Теперь мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии.

Напомним, ранее ученые назвали главные признаки дефицита витамина С.

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