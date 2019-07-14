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Эксперты рассказали о растительных маслах, помогающих убрать жир на животе

Американские специалисты пришли к выводу, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе способно снизить накопление брюшного жира, пишет «Российская газета».

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

По информации зарубежных СМИ, лучше всего во время приготовления блюд использоать подсолнечное, оливковое и рапсовое масла. Кроме того, нужно максимально ограничить употребление кокосового и пальмового масел.

Также в борьбе с лишним весом помогают жиры, которые есть в рыбе, орехах, натуральных йогуртах, авокадо. Однако не стоит злоупотреблять этими продуктами.

Напомним, ранее группа британских ученых во главе с известным диетологом Руди Мауэром представила пятиступенчатую пошаговую схему эффективной борьбы с лишним весом.

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