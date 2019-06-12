Врачи рассказали о страшных последствиях употребления кофе

«У нас возникает перебор различных веществ в организме, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, у кого есть парадоксальная реакция — сосуды расслабляются в такой ситуации, если мы что-то делаем чрезмерно — это зависимость или чрезмерная привычка», — сказал Сергей Нурисламов, психиатр-нарколог.
При этом жители России с каждым годом пьют все больше кофе. За последние 10 лет его потребление выросло в два раза. Так в 2018—2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии — почти десять килограммов зерен в год на человека. Эксперты снова объясняют это зависимостью. Там, где мало солнца и холодно, с глотком кофе проще всего получить дозу эндорфина.
«Что кофе, что алкоголь, что наркотики — они воздействуют на эндорфиновую систему, то есть систему, которая отвечает за наше состояние», — сообщил врач-нарколог Алексей Луньков.
Врач Константин Заболотный полагает, что кофе может довести до инсульта. Он считает, что в дешевый растворимый кофе из-за особенностей обработки зерен почти не попадает кофеин — тот, который бодрит. И наоборот, в натуральном заварном его предостаточно. Поэтому и действие напитка может быть противоположным. Например, для людей с повышенным и пониженным давлением.
Напомним, ранее медики рассказали, сколько чашек кофе и чая можно пить в день. Также эксперты сообщили, как кофе влияет на кишечник.