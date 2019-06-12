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Врачи рассказали о страшных последствиях употребления кофе

Ученые заявили, что утренний кофе вызывает зависимость, такую же как, например, от никотина. По данным специалистов, больше половины любителей кофе по утрам при вынужденном отказе переживают абстинентный синдром, то есть ломку. У них появляется вялость, раздражительность и головные боли, сообщает «Звезда».

Кофе.
Кофе.
СС0

«У нас возникает перебор различных веществ в организме, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, у кого есть парадоксальная реакция — сосуды расслабляются в такой ситуации, если мы что-то делаем чрезмерно — это зависимость или чрезмерная привычка», — сказал Сергей Нурисламов, психиатр-нарколог.

При этом жители России с каждым годом пьют все больше кофе. За последние 10 лет его потребление выросло в два раза. Так в 2018—2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.

В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии — почти десять килограммов зерен в год на человека. Эксперты снова объясняют это зависимостью. Там, где мало солнца и холодно, с глотком кофе проще всего получить дозу эндорфина.

«Что кофе, что алкоголь, что наркотики — они воздействуют на эндорфиновую систему, то есть систему, которая отвечает за наше состояние», — сообщил врач-нарколог Алексей Луньков.

Врач Константин Заболотный полагает, что кофе может довести до инсульта. Он считает, что в дешевый растворимый кофе из-за особенностей обработки зерен почти не попадает кофеин — тот, который бодрит. И наоборот, в натуральном заварном его предостаточно. Поэтому и действие напитка может быть противоположным. Например, для людей с повышенным и пониженным давлением.

Напомним, ранее медики рассказали, сколько чашек кофе и чая можно пить в день. Также эксперты сообщили, как кофе влияет на кишечник.

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