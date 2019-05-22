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Ученые рассказали, как кофе влияет на кишечник

Кофе помогает поддерживать подвижность мышц кишечника, но это не зависит от содержащегося в напитке кофеина, пишут «Известия» со ссылкой на Eurekalert.

Кофе.
Кофе.
СС0

Ученые медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне три дня кормили крыс кофе. После этого специалисты пришли к выводу, что способность сокращаемости мышц кишечников этих грызунов увеличилась.

«Интересно, что эти эффекты не зависят от кофеина, потому что кофе без кофеина имел те же эффекты, что и обычный кофе», — заявил ведущий автор исследования Сюань-Чжэн Ши.

Также известно, что трехпроцентный кофейный напиток благотворно воздействовал на культуры кишечных организмов, блокируя рост вредоносных организмов.

Авторы исследования сообщили, что сейчас нужно провести дополнительные клинические исследования. Они помогут определить, может ли употребление кофе быть эффективным для лечения кишечной непроходимости.

Напомним, ранее медики рассказали, сколько чашек кофе и чая можно пить в день.

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