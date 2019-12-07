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Исследователи назвали алкоголь спасителем человечества

Британские ученые пришли к выводу, что от вымирания предков человека спасла способность усваивать алкоголь, сообщают «Известия» со ссылкой на портал Phys.org.

Алкоголь.
Алкоголь.
Олег Богданов

Исследователи считают, что около 10 млн лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу. Обезьяны не могли есть перезрелые фрукты, потому что в них со содержался этиловый спирт, который вызывал сильное отравление. Однако однажды предки человека адаптировались к алкоголю и смогли употреблять подобные плоды.

Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 млн лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны усваивать алкоголь.

Напомним, ранее стало известно, что россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной. Об этом заявила заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

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