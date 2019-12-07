Исследователи назвали алкоголь спасителем человечества

Британские ученые пришли к выводу, что от вымирания предков человека спасла способность усваивать алкоголь, сообщают «Известия» со ссылкой на портал Phys.org .

Исследователи считают, что около 10 млн лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу. Обезьяны не могли есть перезрелые фрукты, потому что в них со содержался этиловый спирт, который вызывал сильное отравление. Однако однажды предки человека адаптировались к алкоголю и смогли употреблять подобные плоды.

Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 млн лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны усваивать алкоголь.

Напомним, ранее стало известно, что россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной. Об этом заявила заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.