Кардиологи раскрыли симптом, предупреждающий о сердечном приступе

Эксперты из Немецкого фонда сердца рассказали , что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах, пишет «Российская газета».

По мнению ученых, в частности, должна насторожить боль в мышцах голени при ходьбе, которая быстро спадает, если человек останавливается. Также тревожный признак — боли и онемение в ноге в покое, когда человек лежит. Состояние улучшается, если опустить ногу вниз.

Подобные формы боли часто свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. При этом может происходить отложение кальция в коронарных артериях, что очень опасно для сердца.

Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Это может предотвратить многие сердечные приступы, которые фиксируются примерно у 75% пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, — заявили кардиологи.

Напомним, ранее кардиолог рассказала об опасностях изменчивости погоды.