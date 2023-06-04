Кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник

Астрономы обнаружили спутник 2023 FW13 еще 28 марта 2023 года. Однако после проведенных подсчетов стало ясно, что это действительно "еще одна Луна".

Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.

Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.

А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км. И лететь нам до нее чуть больше 78 часов.

Назвать астероид спутником позволило то, что он движется одновременно с Землей - проходит оборот вокруг Солнца за 365 дней.

Ранее стало известно, что в Землю врежется астероид размером с олимпийский бассейн. И даже назвали дату.