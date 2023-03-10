Астероид размером с олимпийский бассейн врежется в Землю. Дата

Новый астероид размером с олимпийский бассейн — 2023 DW — обнаружили исследователи в конце февраля, пишет Live Science .

Орбита космического тела проходит близко к Земле.

Вероятность прямого удара небольшая, но она есть. Астероид может задеть нашу планету во время грядущего сближения.

Это произойдет 14 февраля 2046 года, пишет mail.ru.

Ранее метеороид пробил обшивку «Союза». Между тем ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида — врезался в него. Диаметр астероида составлял 160 метров.

Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.

После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.