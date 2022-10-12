Ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида

Миссия NASA по изменению траектории полета астероида с помощью ударного космического зонда увенчалась успехом, сообщает «Интерфакс».

Ранее зонд врезался в астероид диаметром 160 метров. Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.

После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.

Зонд стал первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения.

Между тем новый астероид стремительно приближается к Земле. Ранее над Британией низко пролетел метеорит и взорвался.