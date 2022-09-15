18 сентября
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Жизнь

Британцы напуганы: низко пролетел метеорит и взорвался

Жители Великобритании массово сообщают о пролетевшем над Шотландией метеорите.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Уже поступило более 200 обращений от очевидцев, пишет Газета.Ru.

Некоторые утверждают, что небесное тело так низко, что его можно было услышать.

Многие слышали громкий взрыв, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер. Пока неизвестно, где упал метеорит.

Многие восприняли вторжение небесного тела в воздушное пространство Великобритании как знак из космоса — в связи со смертью королевы Елизаветы II. Тем более, что умерла она именно в Шотландии, в своем замке.

Между тем астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей. Также редкие «космические молнии» зафиксировали сибирские астрономы.

Ранее метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом с головой женщины.

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