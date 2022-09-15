Британцы напуганы: низко пролетел метеорит и взорвался

Уже поступило более 200 обращений от очевидцев, пишет Газета.Ru.
Некоторые утверждают, что небесное тело так низко, что его можно было услышать.
Многие слышали громкий взрыв, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер. Пока неизвестно, где упал метеорит.
Многие восприняли вторжение небесного тела в воздушное пространство Великобритании как знак из космоса — в связи со смертью королевы Елизаветы II. Тем более, что умерла она именно в Шотландии, в своем замке.
Между тем астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей. Также редкие «космические молнии» зафиксировали сибирские астрономы.
Ранее метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом с головой женщины.