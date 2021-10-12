12 октября 1°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Спокойной» ночи: метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом с головой женщины

D провинции Британская Колумбия в Канаде упал метеорит. Он пробил крышу частного дома, сообщает Victoria News.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

По словам хозяйки дома Рут Гамильтон, она проснулась от сильного шума и увидела рядом с собой камень. Оказалось, что это метеорит — он упал в нескольких сантиметрах от головы женщины, пробив крышу в ее доме.

Женщина чудом не пострадала. После случившегося она переосмыслила свою жизнь.

«Жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности», — заявила Гамильтон.

Она планирует сохранить обломок от метеорита и передать его на память своим внукам, пишет «Росбалт».

Ранее с Юпитером столкнулся неизвестный небесный объект. Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах.

Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость