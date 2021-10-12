«Спокойной» ночи: метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом с головой женщины

По словам хозяйки дома Рут Гамильтон, она проснулась от сильного шума и увидела рядом с собой камень. Оказалось, что это метеорит — он упал в нескольких сантиметрах от головы женщины, пробив крышу в ее доме.

B.C. woman awakes to a hole in her roof and a space rock on her pillow https://t.co/FENx1wyOrK — TheStardustTeam (@Stardust_H2020) October 11, 2021

Женщина чудом не пострадала. После случившегося она переосмыслила свою жизнь.

«Жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности», — заявила Гамильтон.

Она планирует сохранить обломок от метеорита и передать его на память своим внукам, пишет «Росбалт».

Ранее с Юпитером столкнулся неизвестный небесный объект. Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах.

Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.