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Жизнь

Астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей

Международная группа астрономов подтвердила существование второго известного на сегодняшний день троянского астероида 2020 XL5 рядом с Землей.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Земные троянские астероиды — небесные тела, которые вращаются вокруг точек Лагранжа L4 и L5 в системе Земля-Солнце, где гравитационные силы обоих тел уравновешены.

Ученые показали, что объект 2020 XL5 будет оставаться в точке Лагранжа L4 в течение четырех тысяч лет, то есть он классифицируется как переходный, пишет Lenta.ru.

Обнаруженный астероид достигает около километра в диаметре.

Благодаря близости троянцев к Земле и стабильной орбите исследователи рассматривают эти астероиды в качестве удобных кандидатов для космических миссий в будущем.

Об открытии сообщается в статье Nature Communication.

Ранее в Роскосмосе пролили свет на опасный астероид, летящий на огромной скорости к Земле.

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