Астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей

Земные троянские астероиды — небесные тела, которые вращаются вокруг точек Лагранжа L4 и L5 в системе Земля-Солнце, где гравитационные силы обоих тел уравновешены.
Ученые показали, что объект 2020 XL5 будет оставаться в точке Лагранжа L4 в течение четырех тысяч лет, то есть он классифицируется как переходный, пишет Lenta.ru.
Обнаруженный астероид достигает около километра в диаметре.
Благодаря близости троянцев к Земле и стабильной орбите исследователи рассматривают эти астероиды в качестве удобных кандидатов для космических миссий в будущем.
Об открытии сообщается в статье Nature Communication.
Ранее в Роскосмосе пролили свет на опасный астероид, летящий на огромной скорости к Земле.