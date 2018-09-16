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Кто и за что получил Шнобелевскую премию-2018

В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии (The IgNobel Prize) за 2018 год. Это пародийная научная премия, ежегодно присуждаемая за научные исследования, которые, по задумке создателей, «сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься», пишет «Интерфакс».

Крыса.
Крыса.
Открытые источники в интернете.

Победители получили символ премии и в качестве денежной части 10 трлн зимбабвийских долларов. Всего было 10 номинаций.

Медицина

Марк Митчелл и Дэвид Уортингер — за проверку гипотезы о положительном влиянии поездок на американских горках на выход камней из почек. Уортингер в одноминутной речи поблагодарил своего пациента, который за две поездки на американских горках сумел избавиться от двух камней.

Репродуктивная медицина

Джон Барри, Брюс Бланку и Мишель Буало — за использование почтовых марок для определения ночной эрекции. Этот способ оказался невероятно простым на фоне использовавшихся до того инструментальных методов, например, плетизмографии.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
СС0

Биология

Ученые под руководством Пауля Бехера — за экспериментальное доказательство того, что феромоны единственной самки дрозофилы могут испортить бокал вина, и профессиональные дегустаторы способны почувствовать эти феромоны даже в ничтожных концентрациях и, тем самым, определить вино, в котором побывала муха.

Антропология

Томас Перссон и его коллеги — за обнаружение того, что в зоопарке шимпанзе подражают людям так же часто и так же хорошо, как люди подражают поведению шимпанзе.

Шимпанзе.
Шимпанзе.
Открытые источники в интернете.

Химия

Паула Рому и коллеги — за исследование вопроса, насколько хороша человеческая слюна в качестве чистящего средства. Ученые исследовали слюну с помощью хроматографа и определили ключевой компонент, который обеспечивает чистящие качества, — альфа-амилазу.

Медицинское образование

Акира Хориучи — за работу, посвященную тем данным, которые он смог получить в процессе самоколоноскопии в сидячем положении. Лауреат вышел на сцену с колоноскопом и почти показал процедуру на себе.

Литература

Теа Блейклер и ее коллеги — за доказательство того факта, что большинство людей, которые пользуются сложными технологиями или гаджетами, не читают инструкции к ним и в связи с этим не используют все их функции — просто потому что не знают о них.

Новости, смартфон.
Новости, смартфон.
altapress.ru

Питание

Джеймс Коул — за вычисление, что калорийность питания в случае каннибализма значительно ниже диеты, основанной на использовании мяcа животного происхождения.

Экономика

Группа под руководством Линди Хань Ю Лян — за исследование эффективности для сотрудников использовать магические куклы вуду против несправедливого начальника. Утверждается, что магия не работает, но успокоиться помогает.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Шнобелевская Премия мира

Франсиско Алонсо с коллегами — за точные количественные измерения частоты, причин и последствий перебранок и проклятий при вождении автомобиля.

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