Кто и за что получил Шнобелевскую премию-2018

В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии (The IgNobel Prize) за 2018 год. Это пародийная научная премия, ежегодно присуждаемая за научные исследования, которые, по задумке создателей, «сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься», пишет «Интерфакс».

Победители получили символ премии и в качестве денежной части 10 трлн зимбабвийских долларов. Всего было 10 номинаций.

Медицина

Марк Митчелл и Дэвид Уортингер — за проверку гипотезы о положительном влиянии поездок на американских горках на выход камней из почек. Уортингер в одноминутной речи поблагодарил своего пациента, который за две поездки на американских горках сумел избавиться от двух камней.

Репродуктивная медицина

Джон Барри, Брюс Бланку и Мишель Буало — за использование почтовых марок для определения ночной эрекции. Этот способ оказался невероятно простым на фоне использовавшихся до того инструментальных методов, например, плетизмографии.

Врач , лаборатория. СС0

Биология

Ученые под руководством Пауля Бехера — за экспериментальное доказательство того, что феромоны единственной самки дрозофилы могут испортить бокал вина, и профессиональные дегустаторы способны почувствовать эти феромоны даже в ничтожных концентрациях и, тем самым, определить вино, в котором побывала муха.

Антропология

Томас Перссон и его коллеги — за обнаружение того, что в зоопарке шимпанзе подражают людям так же часто и так же хорошо, как люди подражают поведению шимпанзе.

Шимпанзе. Открытые источники в интернете.

Химия

Паула Рому и коллеги — за исследование вопроса, насколько хороша человеческая слюна в качестве чистящего средства. Ученые исследовали слюну с помощью хроматографа и определили ключевой компонент, который обеспечивает чистящие качества, — альфа-амилазу.

Медицинское образование

Акира Хориучи — за работу, посвященную тем данным, которые он смог получить в процессе самоколоноскопии в сидячем положении. Лауреат вышел на сцену с колоноскопом и почти показал процедуру на себе.

Литература

Теа Блейклер и ее коллеги — за доказательство того факта, что большинство людей, которые пользуются сложными технологиями или гаджетами, не читают инструкции к ним и в связи с этим не используют все их функции — просто потому что не знают о них.

Новости , смартфон. altapress.ru

Питание

Джеймс Коул — за вычисление, что калорийность питания в случае каннибализма значительно ниже диеты, основанной на использовании мяcа животного происхождения.

Экономика

Группа под руководством Линди Хань Ю Лян — за исследование эффективности для сотрудников использовать магические куклы вуду против несправедливого начальника. Утверждается, что магия не работает, но успокоиться помогает.

Ведьма. Волки. Магия ССО

Шнобелевская Премия мира

Франсиско Алонсо с коллегами — за точные количественные измерения частоты, причин и последствий перебранок и проклятий при вождении автомобиля.