9 фактов о денисовском человеке, за изучение которого дали Нобелевскую премию

Шведский генетик Сванте Паабо 3 октября получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за расшифровку генома денисовского человека, останки которого нашли в Алтайском крае. В результате исследования выяснилось, что «денисовцы» — отдельный вымерший вид людей, отличный от Homo sapiens. Рассказываем, что за научные открытия делали и делают по костям из алтайской пещеры.

1. Название «денисовский человек» произошло от места, где были найдены его останки — Денисовой пещеры в Солонешенском районе. Пещера является природным и археологическим памятником. В Денисовой пещере на данный момент нашли более 20 культурных слоев различных эпох, собрали более 80 тыс. экспонатов, которые хранятся в музеях Сибири. Это орудия труда, предметы вооружения, украшения, останки животных и растений.

2. Денисовский человек жил в Денисовой пещере от 200 тыс. до 73 тыс. лет назад. В 1984 году в пещере впервые нашли зуб, который не принадлежал Homo sapiens.

3. В 2008 году в пещере нашли последнюю фалангу мизинца девочки 7−12 лет (образец Denisova 3), жившей 48−50 тыс. лет назад. Из нее в 2010 году шведскому генетику Сванте Паабо и его команде удалось извлечь ДНК и выяснить, что это останки особой ветви в эволюции рода Homo, отличной и от неандертальцев, и от современных людей. Этот вид получил название «денисовский человек» (Homo altaiensis, Homo denisova).

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Олег Богданов

4. Из-за скудности фрагментов восстановление облика денисовского человека пока невозможно. Но исследования генома показали, что денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые. Лицо денисовцев было шире, чем у Homo sapiens и неандертальцев, а челюсти длиннее.

5. В феврале 2019 года ученые обнаружили в Денисовой пещере части черепа Denisova 13 — самый крупный образец останков денисовца из Денисовской пещеры.

6. Найдены следы гибридизации денисовского человека с неандертальцами — образец Denisova 11 оказался гибридным, и Homo sapiens (современным человеком). Денисовцы и неандертальцы разделились около 500 тысяч лет назад, а их общий предок отделился от Homo sapiens более 700 тыс. лет назад.

7. Образец Denisova 11 нашли в 2012 году, и это первый случай обнаружения древнего человека, чьи родители принадлежали к двум разным видам людей: мать была неандерталка, а отец — денисовец. Denisova 11 — девочка 13 лет, жившая 90 тыс. лет назад.

Денисова пещера. altairegion22.ru

8. В 2019 году удалось доказать, что денисовцы жили и в высокогорном Тибете: это показал анализ половины челюсти, найденной в 1980 году в тибетской пещере Байшия.

9. Исследования денисовского человека продолжаются: в 2021 году идентифицировали кости, которым оказалось 200 тыс. лет. На данный момент это самые старые из известных останков денисовцев.