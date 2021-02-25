Малый ледниковый период ожидает человечество

По мнению ученого, если бы сторонники теории глобального потепления были правы, в Арктике бы давно растаял лед.

Климат повернулся в сторону холодного цикла, уверен академик. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен ученый. Матишов отметил, что в тот же период очень холодно было в Северной Америке, а на Ближнем Востоке были снегопады.

Циклы

Ученый напомнил — климат на Земле цикличен. Он добавил, что брать за ориентир нужно данные за 100 лет.

Морозильник и потоп

Ученый назвал «главным морозильником» Земли Антарктиду.

«Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят. Именно антарктические льды, а не арктические могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система», — уверен океанолог.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

Предвестник

Предвестником наступления новой климатической эры он считает торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, пишет polit.ru.

Новый ледниковый период, по его прогнозам, наступит через тысячи лет.

Наблюдение

Минувший январь оказался в России одним из самых холодных за всю историю метеорологических наблюдений.

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.