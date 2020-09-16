Гигантские взрывы, выбросы, фейерверки: Солнце вступило в новый цикл

«Солнечный цикл 25» (официальное название) сигнализирует о росте активности Солнца. Это может повлиять на земные технологии, а также на астронавтов на МКС, сообщает The Independent.

Это предупреждение тому, чтобы мир был готов справиться с различными проблемами и осложнениями, которые могут возникнуть в результате изменения космической погоды.

«Нет плохой погоды, есть просто плохая подготовка к ней», — сказал главный научный сотрудник Управления космических исследований NASA Джейк Бличер.

Прогноз

Новый солнечный цикл может привести к гигантским взрывам, таким как солнечные вспышки или выбросы корональной массы на поверхности светила. Они могут извергать в космос свет, энергию и солнечную материю, пишет bfm.ru.

«Мы ведем подробный учет нескольких крошечных пятен, которые отмечают начало и рост нового цикла. Это миниатюрные предвестники грядущих гигантских солнечных фейерверков. Только отслеживая общую тенденцию в течение многих месяцев, мы можем определить переломный момент между двумя циклами», — сказал Фредерик Клетт, директор Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным солнечным наблюдениям.

Пятна на Солнце

Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Особое мнение

Солнечный цикл составляет примерно 11 лет.

В июне орбитальная обсерватория SDO зафиксировала мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца. Она может являться предвестником более мощных аналогичных явлений, заявил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

«И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», — добавил эксперт.

Осень. Солнце. altapress.ru

Оледенение

Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.

«Да, тогда, во время так называемого „минимума Маундера“, действительно, фактически происходило оледенение. А в XVIII-XIX веках был еще так называемый „минимум Дальтона“», — говорит заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Ученые считают, что излучение от вспышки не может пройти через атмосферу Земли и воздействовать на здоровье людей.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.