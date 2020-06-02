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Жизнь

Зима может начаться в июле из-за мощнейшей вспышки на Солнце. Прогноз

Зафиксированная орбитальной обсерваторией SDO мощнейшая за последние три года вспышка на поверхности Солнца может являться предвестником более мощных аналогичных явлений, заявил РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Вспышка стала крупнейшей с октября 2017 года. Она была М-класса. Астрономы классифицируют ее как среднюю из больших.

Заметное воздействие на жизнь людей вспышка вряд ли может оказать, считает сотрудник обсерватории. Солнечный цикл составляет примерно 11 лет, а максимум солнечной активности зарегистрировали в 2014 году.

«И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», — добавил эксперт.

Самой сильной является вспышка класса Х.

Специалист также подчеркнул — событие является «интересным, но не выдающимся», пишет REN.TV.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Оледенение

Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.

«Да, тогда, во время так называемого „минимума Маундера“, действительно, фактически происходило оледенение. А в XVIII-XIX веках был еще так называемый „минимум Дальтона“. Только вот говорить об этом сейчас с уверенностью — гадать на кофейной гуще, хотя такое, в принципе, вполне возможно. Поживем — увидим», — говорит заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей, пишет svpressa.ru.

Ученые считают, что излучение от вспышки не может пройти через атмосферу Земли и воздействовать на здоровье людей, но может повлиять, к примеру, на сотовую связь и GPS, пишет Газета.Ru.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Затмение

Любителям звездного неба — 19 июня произойдет затмение Венеры, когда ее закроет Луна.

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