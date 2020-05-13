Мощные магнитные бури обрушатся на Алтайский край. Самые опасные дни

Май 2020 года станет настоящим испытанием для всего человечества и жителей Алтайского края в том числе. И сейчас речь не о пандемии коронавируса, а о солнечной активности.

Реакция магнитной сферы планеты на потоки солнечного ветра будет скачкообразной — от минимальной до очень существенной.

13 мая космическая погода, согласно данным метеорологов, ближе к вечеру изменится — активность Солнца повысится. Однако магнитосфера останется в спокойном состоянии. Мощные магнитные бури ожидаются 23 и 29 мая.

Особенно в эти дни следует быть осторожнее метеозависимым людям.

Метеозависимость

Метеозависимость — не врожденное состояние организма, его можно приобрести неправильным образом жизни. <Во всяком случае так утверждают исследователи>.

К этому может привести ряд факторов — малоподвижность, редкие прогулки на свежем воздухе, долгое нахождение в замкнутом пространстве, состояние стресса, пишет kurer-sreda.ru.

Уже несколько месяцев из-за пандемии человечество живет именно так. Следовательно, магнитные бури будут крайне остро сказываться на самочувствии и здоровье каждого человека.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Как уберечься

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Головная боль. Усталость СС0

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Как составляют расписание магнитных бурь

Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.