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13 мая 29°C

Мощные магнитные бури обрушатся на Алтайский край. Самые опасные дни

Май 2020 года станет настоящим испытанием для всего человечества и жителей Алтайского края в том числе. И сейчас речь не о пандемии коронавируса, а о солнечной активности.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Реакция магнитной сферы планеты на потоки солнечного ветра будет скачкообразной — от минимальной до очень существенной.

13 мая космическая погода, согласно данным метеорологов, ближе к вечеру изменится — активность Солнца повысится. Однако магнитосфера останется в спокойном состоянии. Мощные магнитные бури ожидаются 23 и 29 мая.

Особенно в эти дни следует быть осторожнее метеозависимым людям.

Метеозависимость

Метеозависимость — не врожденное состояние организма, его можно приобрести неправильным образом жизни. <Во всяком случае так утверждают исследователи>.

К этому может привести ряд факторов — малоподвижность, редкие прогулки на свежем воздухе, долгое нахождение в замкнутом пространстве, состояние стресса, пишет kurer-sreda.ru.

Уже несколько месяцев из-за пандемии человечество живет именно так. Следовательно, магнитные бури будут крайне остро сказываться на самочувствии и здоровье каждого человека.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Как уберечься

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Как составляют расписание магнитных бурь

Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

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