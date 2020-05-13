Мощные магнитные бури обрушатся на Алтайский край. Самые опасные дни

Реакция магнитной сферы планеты на потоки солнечного ветра будет скачкообразной — от минимальной до очень существенной.
13 мая космическая погода, согласно данным метеорологов, ближе к вечеру изменится — активность Солнца повысится. Однако магнитосфера останется в спокойном состоянии. Мощные магнитные бури ожидаются 23 и 29 мая.
Особенно в эти дни следует быть осторожнее метеозависимым людям.
Метеозависимость
Метеозависимость — не врожденное состояние организма, его можно приобрести неправильным образом жизни. <Во всяком случае так утверждают исследователи>.
К этому может привести ряд факторов — малоподвижность, редкие прогулки на свежем воздухе, долгое нахождение в замкнутом пространстве, состояние стресса, пишет kurer-sreda.ru.
Уже несколько месяцев из-за пандемии человечество живет именно так. Следовательно, магнитные бури будут крайне остро сказываться на самочувствии и здоровье каждого человека.
Как уберечься
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.
Как составляют расписание магнитных бурь
Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.