Солнечные пятна спровоцировали магнитную бурю в Барнауле

В последние дни на Солнце появились две сильные магнитные зоны, которые создавали солнечные пятна. Это подтверждает фото, опубликованное на сайте NASA.

Первая сильная зона создала пятно на Солнце напротив Земли — в середине корональной дыры. Утром 13 сентября второе пятно будет напротив Земли. Активность верхнего пятна произошла 11 сентября, пишет vnauke.

Корональные дыры на Солнце вызывают нарушения геомагнитной обстановки на Земле.

Так, на Барнаул 12, 13 и 14 сентября обрушатся геомагнитные бури (по данным GISMETEO).

Как влияют бури на людей и технику

Метеочувствительным людям следует поберечься — возможные перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями сердца.

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

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Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли. Эти нарушения вызваны выбросами корональной массы из Солнца, во время вспышек, вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра.

Те из облаков заряженных частиц, которые движутся к Земле, обычно прибывают к нам через 20−70 часов и сталкиваются с магнитосферой Земли.