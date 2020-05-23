Солнечный ветер обрушил на Алтай магнитную бурю. Неблагоприятные дни в мае

Накануне на Солнце произошли незначительные вспышки. И уже 23 мая метеозависимые люди всего мира, Алтайского края, в частности, могут ощутить влияние сначала слабых магнитных бурь, а 28 и 28-го — мощных.

Реакция магнитной сферы планеты на потоки солнечного ветра будет скачкообразной — от минимальной до очень существенной.

Уже несколько месяцев из-за пандемии человечество живет на самоизоляции — практически в замкнутом пространстве. Следовательно, магнитные бури будут крайне остро сказываться на самочувствии и здоровье каждого человека.

Как уберечься

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Красные небеса

Ученые изучили древние клинописные тексты, сделанные ассирийскими и вавилонскими астрологами около 2700 лет назад, и нашли в них описание необычно мощной солнечной активности.

Они описывают необычные красные небеса. С Земли такое явление люди наблюдали примерно с 679 до 655 года до нашей эры.

Исследователи нашли в древних текстах яркие описания тех небесных событий, которые могли быть вызваны необычайно мощными солнечными бурями.

Так, на одной табличке было написано, что «красное покрывает небо», а на другой была найдена надпись «красное облако».

Факт

Скорость солнечного ветра — 327,2 километра в секунду.