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И вечная зима: Земля окажется «под колпаком» малого ледникового периода

Землян может ожидать цикл долгих холодных зим с аномально низкими температурами. Подобное явление уже наблюдалось во второй половине 17-го и начале 18 века.

Полярное сияние и звездное небо.
Полярное сияние и звездное небо.
Сергей Рязанский, roscosmos.ru

С таким предупреждением выступили специалисты NASA по итогам нового исследования солнечной активности.

Пятна на Солнце

Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Сейчас активность солнечных пятен рекордно низкая, и тенденция к понижению сохраняется.

Термосфера

Степень солнечной активности непосредственно влияет на температуру воздуха термосферы, пишет mail.ru. Это слой атмосферы, который начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км.

Связь и похолодание

Дальнейшее понижение активности пятен может привести к рекордному похолоданию. Оно также повлияет на работу связи и навигации.

«До нуля»

Российские ученые в сентябре зафиксировали падение солнечной активности летом 2018 года до нуля. По словам экспертов, даже большие группы пятен на Солнце уже не способны вырабатывать вспышки.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Наблюдения за наиболее активной областью подтверждают, что уровень радиации не повышается. Ученые отмечают, что данные изменения соответствуют ожиданиям.

«В момент выхода Солнца из спячки новые магнитные поля должны начать формироваться на значительно больших широтах, около 30−40 градусов, что будет легко обнаружить. Пока никаких признаков такой эволюции не наблюдается», — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Исследователи добавили, что после выхода Солнца «из спячки» новые магнитные поля должны начать формироваться на значительно больших широтах, но пока никаких признаков такой эволюции не наблюдается.

Глобальное похолодание

Самым известным примером долговременного уменьшения количества солнечных пятен является так называемый минимум Маундера, который длился с 1645 по 1715 годы. За этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен (вместо 40−50 тысяч).

Интенсивность полярного сияния и скорость вращения Солнца также упали.

Минимум Маундера совпал по времени с самой холодной фазой глобального похолодания климата в течение 14−19 веков. Его называют малым ледниковым периодом. По среднегодовым температурам он был самым холодным за последние 2 тысячи лет.

Выводы ученых опубликованы в издании Space Weather.

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