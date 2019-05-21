Ученые назвали главную угрозу для здоровья сердца у женщин

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе пришли к выводу, что среди представительниц слабого пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями более половины всегда пренебрегали спортом.
По данным последних лет, женщины в возрасте от 40 до 64 лет все реже занимаются спортом.
Ученые сообщили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать сбалансированную диету.
Напомним, ранее в Греции ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта.