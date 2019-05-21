Ученые назвали главную угрозу для здоровья сердца у женщин

Ученые выяснили, что сидячий образ жизни и недостаток физических нагрузок — главная причина роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medical News Today.

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе пришли к выводу, что среди представительниц слабого пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями более половины всегда пренебрегали спортом.

По данным последних лет, женщины в возрасте от 40 до 64 лет все реже занимаются спортом.

Ученые сообщили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать сбалансированную диету.

Напомним, ранее в Греции ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта.