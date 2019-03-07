Ученые назвали простой способ сохранить здоровое сердце

В Греции ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!

Ученые проанализировали данные об образе жизни 2 тысяч человек от 40 до 90 лет. Эти добровольцы прошли несколько тестов для определения состояния артерий.

Оказалось, что у людей, которые ведут сидячий образ жизни и часто смотрят телевизор, вероятность появления бляшек в кровеносных сосудах в два раза выше, чем у людей, которые проводят за просмотром меньше времени. При этом здоровье улучшает даже физическая активность с низкими энергозатратами — например, ведение домашнего хозяйства.

Кроме того, улучшают состояние артерий регулярные завтраки, включающие молоко, хлеб, сыр и хлопья.

Ранее ученые выяснили, что две трети людей спят лучше, если перед этим занимались сексом.