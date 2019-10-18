Медики назвали напитки, которые могут продлить жизнь

Первым в списке таких напитков идет молоко. Оно не только способствует увеличению продолжительности жизни, но и сохранению здоровья. По мнению экспертов, при регулярном и небольшом употреблении этот продукт может помочь защитить организм от проблем с сердцем на 15−20%.

Также полезен и апельсиновый сок. Напиток богат микроэлементами, которые могут защитить от развития онкологии и сахарного диабета.

Кроме того, в списке экспертов есть кофе. В умеренном количестве он, по данным специалистов, полезен для здоровья. По результатам исследования, которое провели усеные из Университета Южной Калифорнии, кофе может помочь организму защититься от болезней сердца, а также от рака, инсульта, и сахарного диабета.

Однако при этом медики советуют не злоупотреблять этим напитком. Они рекомендуют ограничиться двумя-тремя чашками в день.

Напомним, ранее ученые рассказали каким мясом питаться, чтобы снизить риск рака.