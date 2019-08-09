Ученые выяснили, каким мясом питаться, чтобы снизить риск рака

Замена красного мяса на мясо домашней птицы может значительно снизить риск рака молочной железы. Таковы результаты нового крупного исследования, проведенного американскими учеными. Информацию о нем публикует медпортал.

Как исследовали связь диеты с раком

Ученые наблюдали за 42 012 женщинами в течение семи лет. Они анализировали уровень потребления и процесс приготовления мяса — как красного мяса, так и мяса домашней птицы — курицы, индейки и утки. За время наблюдения у них было диагностировано 1 536 случаев инвазивного рака молочной железы.

К каким пришли выводам

Любители красного мяса. Согласно выводам ученых, у участниц, которые употребляли больше всего красного мяса, риск развития рака молочной железы был на 23% выше, чем у тех, кто употреблял минимальное его количество.

Любители мяса птицы. Женщины, которые больше всех если мясо домашней птицы, имели на 15% меньший риск развития заболевания, чем женщины, которые курятину-индюшатину употребляли меньше всего.

Мясо курицы. visualhunt.com

Какие факторы ученые исключили

На результаты не повлияли даже такие факторы, как физическая активность, ожирение и употребление алкоголя. Не было также установлено никакой связи между способом приготовления мяса и риском рака молочной железы.

Автор исследования, доктор Дейл Сэндлер говорит, что сам механизм, с помощью которого потребление мяса птицы снижает риск рака молочной железы, пока неясен. Но исследование представляет доказательства того, что замена красного мяса мясом птицы может помочь снизить заболеваемость раком молочной железы.

Мясо курицы. visualhunt.com

Что еще известно о связи диеты и рака

В 2014 году исследование Гарвардской школой общественного здравоохранения тоже выявило связь между высоким уровнем потребления красного мяса в молодости и повышенным риском развития рака молочной железы. Для снижения риска этого вида рака ученые посоветовали заменить его на мясо домашней птицы, бобовые, орехи и рыбу.

В 2019 году ученые из Оксфордского университета пришли к выводу: если лишь 4 раза в неделю употреблять обработанное мясом — колбасой, беконом, ветчину — то риск развития рака кишечника повышается примерно на 20%.