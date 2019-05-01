Медики назвали неожиданный признак скорой смерти

Ученые выяснили, что резкое снижение чувствительности к запахам может стать свидетельством увеличения риска смерти в ближайшие 10 лет, сообщает «Звезда» со ссылкой издание Annals of Internal Medicine .

Американские медики провели исследование с более чем 2 тысячами добровольцев, которым было от 71 до 82 лет. Специалисты вели наблюдения в течение 13 лет. После начала исследования умерли более половины участников — 1211 человек.

Выяснилось, что риск смерти в течение 10 лет был на 46% выше у тех, у кого результаты теста на ароматы были плохими. Добровольцы должны были распознать 12 распространенных ароматов.

Эти результаты показали, что у людей с хорошим здоровьем внезапная потеря обоняния была предиктом скорой смерти. К 10-му году исследования вероятность их ухода из жизни была на 62% выше тех, кто хорошо различал запахи, а к 13-му году — на 40%.

Напомним, ранее шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.