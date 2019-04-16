Медики выяснили, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Ученые представили новое исследование, результаты которого могут помочь снизить тягу к сигаретам у курильщиков. Эксперты выяснили, что вдыхание приятных запахов поможет избавиться от никотиновой зависимости, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Journal of Abnormal Psychology.

В эксперименте участвовали 232 человека в возрасте от 18 до 55 лет. В момент исследования они не хотели бросить курить и не использовали заменителей никотину. Участников попросили не курить в течение 8 часов до начала эксперимента, но взять с собой зажигалку и сигареты.

Эксперты предложили курильщикам вдохнуть ароматы, считающиеся наиболее приятными для человека. Среди них были шоколад, яблоко, мята, лимон и ваниль. Также использовали один неприятный химический аромат и запах от табака.

После этого специалисты попросили каждого из участников зажечь свою сигарету, держать ее в руках, но не курить. Вскоре каждый испытуемый оценил свое желание покурить по шкале от 1 до 100. Последовательность эксперимента повторили несколько раз.

Выяснилось, что участники, которые вдыхали приятных запах, испытывали меньшее желание закурить. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, насколько эффективен этот способ в комбинации с другими.

Напомним, ранее специалисты выяснили, что пристрастие к курению у мужчин, готовящихся стать отцами, серьезно увеличивает риск развития врожденных пороков сердца у ребенка.