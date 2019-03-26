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Здоровье

Ученые рассказали, насколько опасно курение будущих отцов и матерей

Пристрастие к курению у мужчин, готовящихся стать отцами, серьезно увеличивает риск развития врожденных пороков сердца у ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный новостной портал ScienceDaily.

Нет курению.
Нет курению.
СС0

Группа китайских ученых проанализировала данные более 125 исследований, в которых приняли участие около 8,8 млн человек. Среди них были 137,5 тысяч детей с врожденным пороком сердца. Ученые изучили связь между курением будущих отцов, пассивным курением мам и риском возникновения пороков сердца у их новорожденных детей.

Согласно результатам исследования, пристрастие к курению у будущих пап и мам существенно повышает вероятность, что дети родятся с пороком сердца.

Тяга к курению у будущих отцов повышала риск на 74%, а у женщин в положении — на 25%. Ученые выяснили, что сильнее всего здоровью новорожденных вредило пассивное курение будущих мам. Вероятность возникновения врожденных пороков сердца у их детей возрастала на 124%.

Ранее altapress.ru писал о том, что калифорнийские молекулярные биологи и химики создали «вакцину» от никотиновой зависимости. В нее входит вещество, разрушающее никотин еще до того, как он проникнет в мозг человека.

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