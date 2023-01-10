На топливе из коровьего навоза создали первый в мире трактор

В Великобритании создали первый в мире трактор, который работает на топливе из коровьего навоза. T7 заправляют сжиженным метаном, пишет Daily Mail .

Процесс

Фермер собирает навоз со стада из 100 коров, помещает его в хранилище биометана. Там газ обрабатывается, сжимается и превращается в топливо, которым и заправляют трактор.

Прообраз и мощность

Трактор — прообраз техники, которая поможет в борьбе с изменением климата. Его мощность составляет 270 лошадиных сил. Он не уступает аналогам, работающим на дизтопливе, пишет bfm.ru. При этом выбросов в атмосферу он производит гораздо меньше.

Ранее трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей.