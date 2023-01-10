10 января
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На топливе из коровьего навоза создали первый в мире трактор

В Великобритании создали первый в мире трактор, который работает на топливе из коровьего навоза. T7 заправляют сжиженным метаном, пишет Daily Mail.

Коровы.
Коровы.
Ирина Пергаева.

Процесс

Фермер собирает навоз со стада из 100 коров, помещает его в хранилище биометана. Там газ обрабатывается, сжимается и превращается в топливо, которым и заправляют трактор.

Прообраз и мощность

Трактор — прообраз техники, которая поможет в борьбе с изменением климата. Его мощность составляет 270 лошадиных сил. Он не уступает аналогам, работающим на дизтопливе, пишет bfm.ru. При этом выбросов в атмосферу он производит гораздо меньше.

Ранее трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей.

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