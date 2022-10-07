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Жизнь

Трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину трактор. Об этом сообщают РИА Новости.

Сертификат на подаренный трактор
Сертификат на подаренный трактор
Telegram-канал "Пул Первого"

Трактор BELARUS стал подарком Владимиру Путину на день рождения. Александр Лукашенко подчеркнул, что он ручной сборки. Президент Белоруссии сам ездит на таком.

Также Лукашенко предложил подарить в дополнение к нему насадку-сеялку. Он пошутил, что тогда они будут вместе сеять хлеб и везти в Европу.

Глава Белоруссии отметил, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.

«Отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей», — пожелал Лукашенко Владимиру Путину.

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