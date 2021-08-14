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На видео показали часть украинского комплекса «уничтожителя Крымского моста»

Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», сообщает РИА «Новости».

Новейшая украинская радиолокационная станция "Минерал-У".
Новейшая украинская радиолокационная станция "Минерал-У".
кадр из видео.

На кадрах видно, как функционируют различные механизмы станции «Минерал-У», которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун».

«РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт „Квант-Радиолокация“, проходит технические испытания», — отмечает издание.

Утверждается, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг.

«Дальность пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет», — сообщили украинские оружейники.

На Украине неоднократно заявляли о создании новой ракеты, которая станет «фактором сдерживания России и способна уничтожить Крымский мост».

Ранее украинский политолог призвал устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост».

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