На видео показали часть украинского комплекса «уничтожителя Крымского моста»

На кадрах видно, как функционируют различные механизмы станции «Минерал-У», которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун».

«РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт „Квант-Радиолокация“, проходит технические испытания», — отмечает издание.

Нова РЛС "Мінерал-У" завершує перевірчі тести pic.twitter.com/RCYtAfMasG — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021 Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021

Утверждается, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг.

«Дальность пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет», — сообщили украинские оружейники.

На Украине неоднократно заявляли о создании новой ракеты, которая станет «фактором сдерживания России и способна уничтожить Крымский мост».

Ранее украинский политолог призвал устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост».